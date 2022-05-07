В Україні кількість шукачів роботи зростає швидше, ніж з’являються вакансії — Finance.ua
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В Україні кількість шукачів роботи зростає швидше, ніж з’являються вакансії

Вчора 14:03Казна та Політика
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В Україні кількість шукачів роботи зростає швидше, ніж з’являються вакансіїВ Україні кількість шукачів роботи зростає швидше, ніж з’являються вакансії, www.newsbomb.gr
У квітні ринок праці почав поступово відновлюватися, при цьому кількість шукачів роботи зростає швидше за кількість вакансій.
Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
«Ринок праці поступово відновлюється після значного падіння активності на ньому в березні. Кількість пошукачів роботи зростає швидше, ніж кількість вакансій. Перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зарплати в бік зниження», — повідомляє НБУ.
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За даними Нацбанку, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% — платити нижчу зарплату, ніж до повномасштабної війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується.
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У квітні підприємства у секторі послуг, сільському господарстві, переробній промисловості частіше підвищували зарплати, натомість торгівля та будівництво — частіше знижували. Серед підприємств, які виведені у простій та платять своїм працівникам 2/3 зарплати, переважають підприємства промисловості та транспорту. Будівельні підприємства частіше надавали матеріальну допомогу, утім, саме вони переважають серед тих, хто повністю зупинив роботу та виплати працівникам.
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За матеріалами: Укрінформ
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