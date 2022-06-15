В Україні хочуть повернути податки на імпорт — Finance.ua

В Україні хочуть повернути податки на імпорт

В Україні хочуть повернути податки на імпорт

Верховна Рада на наступному засіданні планує ухвалити закон про відновлення оподаткування імпорту.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

«Що до змін в оподаткуванні, то ми плануємо на наступному сесійному засіданні ухвалити закон, яким відновити імпортні податки, тобто при ввезенні товарів на митну територію України будуть сплачуватися ПДВ і мито», — сказав депутат.

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За словами Гетманцева, ці податки були скасовані в березні, коли існувала загроза дефіциту товарів народного споживання. На сьогодні такої загрози немає, і це рішення шкодить вітчизняним товаровиробникам, продукція яких дорожча, ніж імпортна.

Нардеп зазначив, що це рішення суттєво вдарило по надходженнях до держбюджету, який недоотримав близько 20 млрд грн.

«Підстави для цього рішення були, тому що в березні у нас були застереження щодо дефіциту. Це рішення свою роль зіграло, але зараз воно підлягає скасуванню. Всі інші пільги, які ми ввели на період війни, це для маленьких, яких ми повністю звільнили від оподаткування, це 2% податок, який замінює податок на прибуток і на додану вартість, це обмеження по проведенню перевірок і обмеження по нарахуванню штрафів — все це залишається до кінця воєнного часу і навіть після воєнного часу на деякий період», — підкреслив Гетманцев.

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