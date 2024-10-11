В Україні додали поїзди на популярні маршрути: ціни на квитки та графік — Finance.ua

В Україні додали поїзди на популярні маршрути: ціни на квитки та графік Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

В Україні додали поїзди на популярні маршрути: ціни на квитки та графік

У зв’язку зі шкільними канікулами зріс попит на залізничні квитки на популярних напрямках Київ — Львів та Київ — Одеса. Тому за цими маршрутами УЗ запускає додаткові поїзди, що курсуватимуть за особливим графіком з 20 жовтня.

Про це повідомила « Укрзалізниця ».

«Підсилюємо пропозицію місць під шкільні канікули та призначаємо рейси додаткового денного поїзда № 191/192 Львів — Київ — Львів та додаткового поїзда № 115/116 Київ — Одеса — Київ», — йдеться в повідомленні.

Графік та ціни

Потяг курсуватиме з Києва протягом трьох днів. Це 20, 25 та 27 жовтня. Відправлення з Києва — о 08:18, прибуття до Львова о 16:05.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова в ці ж дати. Тобто 20,25 та 27 жовтня о 14:10 поїзд вирушатиме зі Львова та прибуватиме до Києва о 21:33.

«У складі поїзда — вагони типу купе та люкс. Він також може стати в нагоді жителям інших міст, які планують подорожувати з пересадками у Львові чи Києві», — зазначають в УЗ.

Як свідчить система продажу проїзних документів, квитки на недільний рейс 20 жовтня коштують:

767 грн за полицю у купе;

1868 грн за місце у люксі.

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Розклад руху поїздів 115/116 Київ — Одеса — Київ

Потяг № 115/116 поки що призначається лише на один день. Передбачається, що він вирушить із Києва 27 жовтня.

Відправлення з Києва — о 8:26, прибуття до Одеси — о 18:22. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме цієї ж дати о 10:14 і прибуватиме до Києва о 19:48.

Квитки на рейс 27 жовтня (неділя) — вже у продажу. Вартість проїзду:

купе — 838 грн;

люкс — 2043 грн.

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