В Україні додали поїзди на популярні маршрути: ціни на квитки та графік — Finance.ua

В Україні додали поїзди на популярні маршрути: ціни на квитки та графік
У зв’язку зі шкільними канікулами зріс попит на залізничні квитки на популярних напрямках Київ — Львів та Київ — Одеса. Тому за цими маршрутами УЗ запускає додаткові поїзди, що курсуватимуть за особливим графіком з 20 жовтня.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Підсилюємо пропозицію місць під шкільні канікули та призначаємо рейси додаткового денного поїзда № 191/192 Львів — Київ — Львів та додаткового поїзда № 115/116 Київ — Одеса — Київ», — йдеться в повідомленні.
Графік та ціни
Потяг курсуватиме з Києва протягом трьох днів. Це 20, 25 та 27 жовтня. Відправлення з Києва — о 08:18, прибуття до Львова о 16:05.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова в ці ж дати. Тобто 20,25 та 27 жовтня о 14:10 поїзд вирушатиме зі Львова та прибуватиме до Києва о 21:33.
«У складі поїзда — вагони типу купе та люкс. Він також може стати в нагоді жителям інших міст, які планують подорожувати з пересадками у Львові чи Києві», — зазначають в УЗ.
Як свідчить система продажу проїзних документів, квитки на недільний рейс 20 жовтня коштують:
- 767 грн за полицю у купе;
- 1868 грн за місце у люксі.
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Розклад руху поїздів 115/116 Київ — Одеса — Київ
Потяг № 115/116 поки що призначається лише на один день. Передбачається, що він вирушить із Києва 27 жовтня.
Відправлення з Києва — о 8:26, прибуття до Одеси — о 18:22. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме цієї ж дати о 10:14 і прибуватиме до Києва о 19:48.
Квитки на рейс 27 жовтня (неділя) — вже у продажу. Вартість проїзду:
- купе — 838 грн;
- люкс — 2043 грн.
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