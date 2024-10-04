Як суттєво економити на поїздках потягами у Польщі — Finance.ua

Як суттєво економити на поїздках потягами у Польщі Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

Як суттєво економити на поїздках потягами у Польщі

Різні перевізники в Польщі пропонують пасажирам способи заощадити і запроваджують цікаві акції для родин чи людей, які багато подорожують залізницею.

Як повідомляє Yavp.pl , користуючись спеціальними пропозиціями залізничних перевізників, можна не лише їздити країною з більшим комфортом, ніж автобусами, а й добре заощадити.

Як подорожувати потягами дешевше

Intercity: Taniej z Bliskimi

На 30% знижку на купівлю квитків в рамках акції «Taniej z Bliskimi» (Дешевше з близькими) можуть розраховувати особи, які:

їдуть групою від двох до шести осіб; при цьому не є обов’язковим, щоб це були члени родини;

їдуть тим самим потягом, у тому ж напрямку, у вагоні одного класу і в той же день.

Однак найпопулярніший перевізник у Польщі нещодавно змінив умови користування з цієї пропозиції. Якщо раніше квитки зі знижкою 30% можна було придбати навіть за 3 дні до дати подорожі, то тепер — не пізніше, ніж за 7 днів (але не раніше, ніж за 30 днів до запланованої дати подорожі).

Intercity: Multiprzejazd

Квиток Multiprzejazd діє з вівторка 00:00 до четверга 23:59. Протягом цього часу можна їздити поїздами компанії без обмежень. Вартість проїзду потягами TLK або IC залежно від типу вагону складе 119 чи 159 злотих.

Multiprzejazd MAX передбачає безлімітний проїзд усіма поїздами PKP Intercity, але він коштує дорожче — від 239 до 396 злотих.

Intercity: Bilet rodzinny

Відпочинок з сім’єю — це весело, але недешево. PKP Intercity пропонує сім’ям з дітьми спеціальну акцію. Вона діє для груп від 2 до 5 осіб. Якщо в групі є хоча б одна дитина до 16 років, усі пасажири отримають знижку в 30%. Під час контролю достатньо показати документ, що підтверджує вік дитини.

Intercity: Bilet okresowy

Цей абонемент може стати в нагоді під час регулярних поїздок між окремими містами.

Його можна придбати на відстань до 240 кілометрів. Діє такий абонемент протягом тижня, місяця або кварталу.

Наприклад, місячний квиток з Варшави до Лодзі у вагонах ІІ класу коштує 527 злотих, а з Кракова до Катовіце — 397 злотих на місяць. При цьому можуть бути застосовані ще й ті знижки, які передбачені законодавством (наприклад, для дітей, студентів чи людей похилого віку).

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

Ця пропозиція діє щороку з 1 липня до 31 серпня, а також під час зимових канікул (ферії) в Мазовецькому воєводстві. Bilet Turysty дає право на необмежену кількість поїздок потягами цього перевізника. Скористатися квитком можна протягом 3-х з 10 днів дії квитка. Туристичний квиток коштувє 75 злотих, при цьому жодні пільги до нього не застосовуються.

Квиток туриста можна придбати в касах Koleje Mazowieckie.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy i Mazobilet

Екскурсійний квиток — це спосіб заощадити на вікендових чи святкових поїздках.

Квиток дійсний з 18:00 кожної п’ятниці або в будь-який передсвятковий день. Bilet Wycieczkowy дозволяє проїхати поїздом KM до 200 кілометрів за 32,90 злотих. Ви можете придбати квиток в один кінець або в обидва. Однак варто знати, що термін дії квитка — один день.

Що стосується пропозиції Mazobilet, то це тільки іменний квиток, який дозволяє протягом вікенду (з 19.00 п’ятниці до 8.00 понеділка) дешевше подорожувати потягами Koleje Mazowieckie, а також потягами Warszawska Kolej Dojazdowa та громадським транспортом Варшави (метро, трамваї, автобуси, потяги SKM). Вартість — 49 злотих.

Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Мережеві квитки дозволяють подорожувати потягами KŚ необмежену кількість разів протягом терміну дії квитка. Пропозиція включає 24-годинний квиток у двох варіантах.

Перший коштує 45 злотих і дозволяє подорожувати потягами KŚ, а другий дає право не лише на проїзд потягами компанії, а й громадським транспортом агломерації. Розширена пропозиція коштує 49 злотих. Також можна придбати місячні квитки. Вони дозволяють здійснювати необмежену кількість поїздок за заданим маршрутом.

За місячний іменний квиток заплатите 470 злотих, а не іменний — 577,50 злотих. Якщо маєте право на пільги, то такі квитки будуть ще дешевшими.

Polregio: Bilet turystyczny

Туристичний квиток та міні туристичний квиток (bilet turystyczny i mini bilet turystyczny) діють у неробочі дні — з 18:00 п’ятниці до 6:00 понеділка. З цими квитками поїздка на вихідні може бути дуже вигідною. Необмежена кількість поїздок потягами Polregio- квиток mini turystyczny — коштуватиме лише 47 злотих. А у випадку звичайного квитка туристичного за фіксовану суму 58 злотих можна необмежено їздити не тільки потягами Polregio, а й регіональними залізничними перевізниками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolsie, Lodzka Aglomeracyjna, Arriva RP.

Polregio: REGIOkarnet

REGIOkarnet дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок у поїздах Polregio протягом 3-х обраних днів. Правила цього квитка подібні до Туристичного квитка в Koleje Mazowieckie. Різниця в тому, що термін дії купленого абонементу — 2 місяці.

REGIOkarnet коштує 92 злотих. Діє в поїздах REGIO та пасажирських поїздах Arriva RP, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie та Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Також є можливість взяти проїзний miniREGIO, який діє лише в поїздах Polregio — він коштує лише 79 злотих.

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