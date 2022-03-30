В Україні діє портал "єДопомога", щоб знаходити та надавати допомогу — Finance.ua
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В Україні діє портал "єДопомога", щоб знаходити та надавати допомогу

Вчора 14:55Особисті фінанси
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Мінсоцполітики разом із Мінцифри розробили платформу єДопомога, де біженці та громадяни, які постраждали через війну, можуть заявити про потребу у допомозі. Крім того, майданчик дає можливість стати волонтером у різноманітних напрямках.
Як це працює? На порталі щоденно збирають усі наявні потреби мирних громадян та захисників у містах та селищах — житло, одяг, речі, транспорт, медичні ресурси, іншу гуманітарну чи фінансову допомогу. Звернутися за допомогою на платформі можуть, як фізичні особи, так і юридичні.
Для волонтерів єДопомога дозволяє отримати в кабінеті перелік заявок за конкретним регіоном та обрати дату виконання. Також волонтери можуть обрати саме ті види допомоги, які можуть надати.
При цьому будь-які послуги на порталі є безоплатними.
  • Хочете та маєте можливість допомогти? Заповніть форму та чекайте дзвінка оператора, який надасть всю необхідну інформацію щодо подальших кроків.
Зазначмо, кошти із єДопомоги направляються на рахунок Міністерства соціальної політики України, котрий відкрито в Національному банку України для гуманітарних цілей. Зручне перерахування на сайті Національного банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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