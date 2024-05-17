В Україні буде дефіцит електроенергії ще два роки, — Центр дослідження енергетики Сьогодні 08:33 — Енергетика

В Україні буде дефіцит електроенергії ще два роки, — Центр дослідження енергетики

Обстріли рф спричинили в Україні серйозні проблеми з електрогенерацією. На повне відновлення знадобляться роки.

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Ми знаходимось в складній ситуації. У нас відвертий дефіцит генерувальних потужностей», — підкреслив він.

Експерт зазначив, що високовольтні мережі в Україні перебувають нині у кращому стані, якщо порівнювати їх з генерувальними потужностей. З його слів, довготермінових загроз з цього боку «значно менше», ніж проблем з генерацією.

«І, на жаль, ці проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити роботу окремих енергоблоків, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки, й це буде просто нормальним станом для української енергосистеми», — заявив Харченко.

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Нагадаємо, 15 травня у ДТЕК попередили, що в Україні знову почали діяти графіки відключень світла. Енергетики пояснили, що надзвичайно складна ситуація в системі пов’язана з обстрілами ЗС РФ. У компанії запевнили, що фахівці намагаються стабілізувати ситуацію якнайшвидше, та закликали громадян споживати світло «розумно».

Міністр енергетики Герман Галущенко також закликав українців економити електрику, спрогнозувавши дуже складну зиму. Він наголосив, що в будь-якій іншій країні за втрати таких обсягів потужності стався б тотальний блекаут.

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