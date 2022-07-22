В США ухвалять закон про криптовалюти у 2023 році — Finance.ua

В США ухвалять закон про криптовалюти у 2023 році Вчора 22:18 — Фінтех і Картки

В США ухвалять закон про криптовалюти у 2023 році

Законодавці США заявили, що тема криптовалют є надто великою для розгляду, тому до кінця 2022 року законопроект про цифрові активи не встигнуть прийняти. Сподіваються ухвалити новий закон у 2023 році.

Як заявили сенатори Синтія Ламміс та Кірстен Гіллібранд, виступаючи на саміті Bloomberg Crypto, закон про регулювання криптоіндустрії, ймовірно, буде прийнятий у 2023 році.

«Я та Кірстен вважаємо, що швидше за все законопроект буде відкладено. Це велика всеосяжна тема, все ще нова для багатьох сенаторів. Тому їм знадобиться набагато більше часу, щоб розібратися в проекті, ніж кілька останніх місяців цього року», — заявила Синтія Ламміс.

Нещодавно американський Мінфін представив документ, що встановлює межі міждержавної взаємодії в галузі цифрових активів. Відомство встановило такі цілі програми як захист споживачів у США та в усьому світі шляхом просування технологій та стандартів, що відображають цінності США, та протидія спробам іноземних супротивників впроваджувати стандарти та просувати свої протоколи.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

noworries За матеріалами:

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