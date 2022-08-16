В ООН запропонували заборонити криптовалюти — Finance.ua

В ООН запропонували заборонити криптовалюти Вчора 01:02 — Технології&Авто

В ООН запропонували заборонити криптовалюти

Представники Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) запропонували банкам заборонити використання криптовалют.

Як заявили в UNCTAD, витрати на криптовалюти та можливі ризики перевищують вигоду від їх використання.

За словами представників UNCTAD, світовим урядам необхідно запровадити додаткові податки на криптовалютні транзакції, обмежити рекламу цифрових активів та заборонити банкам використовувати криптовалюти.

«Переваги, які криптовалюти можуть принести деяким інвесторам та фінансовим установам, затьмарюються ризиками та витратами, які вони спричиняють, особливо в країнах, що розвиваються», — наголосили у Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

З пропозиціями UNCTAD заочно погодилася б американський сенатор Елізабет Уоррен, яка на початку серпня закликала банківські установи обмежити криптовалютні транзакції — таким чином Уоррен сподівається домогтись заборони цифрових активів.

Як заявила сенатор, уряду США необхідно запровадити набагато жорсткішу регуляторну політику щодо криптовалютних компаній. Представниця демократичної партії закликала своїх колег підписати лист до Управління контролера грошового обігу (OCC) з проханням переглянути методи контролю крипто-платформ.

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noworries За матеріалами:

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