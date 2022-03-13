В Одесі встановили перші термінали супутникового зв'язку Starlink — Finance.ua

В Одесі встановили перші термінали супутникового зв'язку Starlink

Фото: https://www.facebook.com/peterodua

В Одесі встановили перші термінали супутникового зв’язку Starlink, які надав Україні Ілон Маск, щоб забезпечити доступ до супутникового Інтернету в разі виникнення проблем з доступом до традиційної Інтернет-мережі.

Про це повідомляє депутат Одеської міськради Петро Обухов у Фейсбуці

«Тепер нам не страшно, що можуть вирубити інтернет в нашому штабі», — зазначив Обухов.

Одну з перших партій обладнання від SpaceX для роботи супутникового інтернету Starlink розмістили в Одеському гуманітарному центрі на Рішельєвській вулиці. Новітню апаратуру використовуватимуть у разі втрати доступу до мережі Інтернет.

Надане компанією Ілона Маска обладнання якісно відрізняється від попередніх моделей: система спроможна одночасно передавати дані через три канали на три різні пристрої без перевантаження мережі.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

28 лютого перша партія станцій супутникового Інтернету Starlink прибула до України.

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