В ОАЕ скасували ПДВ при переказах і конвертації криптовалют — Finance.ua
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В ОАЕ скасували ПДВ при переказах і конвертації криптовалют

Криптовалюта
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В ОАЕ скасували ПДВ при переказах і конвертації криптовалют
В ОАЕ скасували ПДВ при переказах і конвертації криптовалют
Федеральне податкове управління ОАЕ (FTA) внесло поправки в правила оподаткування. Вони скасовують податок на додану вартість (ПДВ) під час обміну та переказів криптовалют.
Як повідомила консалтингова фірма PwC з посиланням на текст документа, від ПДВ звільняються такі послуги, як управління інвестиційними фондами, передання права власності на віртуальні активи, включно з криптовалютами, а також конвертація віртуальних активів. Останні два винятки набувають чинності з 1 січня 2018 року.
Аудиторська компанія пояснила, що в ОАЕ віртуальні активи визначаються як «цифрове вираження вартості, яке може бути предметом торгівлі або конвертації, а також використовуватися в інвестиційних цілях». Це визначення не включає в себе фіатні валюти або цінні папери.
Також у PwC додали, що коригування правил оподаткування може вимагати добровільного розкриття інформації від компаній, що займаються віртуальними активами.
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Нагадаємо, ОАЕ позиціонують себе як одну з юрисдикцій, дружніх до криптовалют. Дослідження агентства Henley & Partners показало, що Об’єднані Арабські Емірати посідають третє місце у світі за прийняттям віртуальних активів. Крім того, країна отримала високу оцінку за низкою економічних чинників, а також за інноваціями та технологіями.
Зазначимо, компанія Coinbase розглядає ОАЕ як міжнародний хаб, оскільки в країні розташовано близько 500 стартапів, а понад 11% населення володіють цифровими активами.
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