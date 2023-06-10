В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції — Finance.ua

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції Сьогодні 15:10 — Особисті фінанси

В НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

Заходи Національного банку України привели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами в гривні від 3 місяців на рівні 15−20% річних. Інфляція очікується на більш низькому рівні.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Як зазначили в НБУ, з червня 2022 року регулятор проводить політику, націлену на зростання привабливості депозитів у гривні для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, зменшення тиску на валютний ринок та зниження інфляції. Саме з цією метою і була підвищена облікова ставка у червні минулого року одразу на 15 в.п. — до 25%.

За даними НБУ, загалом відгук банківських ставок на підвищення облікової ставки відповідав оцінкам у період до повномасштабного вторгнення.

Водночас через збільшення ліквідності банківської системи вплив облікової ставки на депозитні ставки банків почав очікувано слабшати. У відповідь на це НБУ з початку цього року запровадив комплекс заходів: підвищення нормативів обов’язкового резервування та оновлення операційного дизайну монетарної політки. Це посилило відгук банківських депозитних ставок на облікову ставку, зазначили НБУ.

«НБУ вже тривалий час спрямовує свою процентну політику та застосовує інструменти монетарної політики передусім для забезпечення належної привабливості строкових заощаджень у гривні», — повідомили в пресслужбі.

У результаті сьогодні більшість банків, включно з маркетмейкерами, пропонують за вкладами в національній валюті від 3-х місяців 15−20% річних. Така дохідність дає змогу захистити заощадження від інфляційного знецінення. За прогнозом НБУ, у поточному році інфляція сповільниться до 15%, а у наступному — нижче 10%, зазначили в пресслужбі.

Міністерство фінансів зі свого боку підвищило дохідність внутрішніх держоблігацій. Максимальна ставка за гривневими ОВДП у 2023 році сягнула майже 20% річних, тоді як у травні 2022 вона становила 11,5%, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ у 2022 році запровадив спеціальні інструменти: депозит із безготівковою купівлею іноземної валюти (за курсом, ближчим до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Це було зроблено з метою захисту курсової стійкості. Водночас навесні 2023 року інтерес українців до купівлі валюти суттєво знизився

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ставки за депозитами в банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції та навіть перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%. Натомість середня ставка за депозитами в банках складає 11,3%.

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