В НБУ розказали, як ломбарди працюють під час війни — Finance.ua
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В НБУ розказали, як ломбарди працюють під час війни

Вчора 11:15Казна та Політика
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НБУ розказали як ломбарди працюють під час воєнного стану.
Серед головних проблем галузі представники ринку назвали:
  • мародерство та розкрадання майна на тимчасово окупованих територіях і в місцях проведення бойових дій;
  • запровадження обмежень для зняття готівки ломбардами;
  • труднощі ідентифікації клієнтів, які втратили документи в результаті воєнних дій або вимушеного переїзду.
Національний банк, дбаючи про безпеку учасників ринку та його клієнтів, наголосив, що під час дії воєнного стану краще використовувати безготівкові розрахунки, де це можливо. Крім того, не варто змінювати встановлені раніше підходи до ідентифікації клієнта, оскільки посилюється боротьба з фінансуванням тероризму.
Які дії вживає НБУ для підтримання діяльності ломбардів?
На час дії воєнного стану Національний банк:
  • встановив мораторій на планові та позапланові перевірки ломбардів;
  • скасував заходи впливу за неподання звітності та інформації на вимогу чи запити регулятора;
  • відстрочив виконання значної кількості положень нових ліцензійних вимог;
  • відтермінував строк приведення діяльності у відповідність до вимог нових регуляторних документів. Регулятор та учасники ринку домовилися про проведення зустрічей на постійній основі для оперативного вирішення проблемних ситуацій, що виникають у період дії воєнного стану.
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За матеріалами: Finance.ua
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