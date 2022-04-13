В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити — Finance.ua

В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити

В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити

Відсьогодні набрав чинності Закон України № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», підписаний Президентом 12 квітня.

Про це повідомили в НБУ.

Що змінилося завдяки новому Закону.

Як працює система гарантування вкладів фізичних осіб?

У разі ліквідації банку держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодовує вкладникам кошти у межах гарантованої суми.

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти фізичних осіб та ФОП у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозиту) разом із нарахованими відсотками.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ.

Як було в мирний час: гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 000 гривень. Винятки становили лише вклади в державному Ощадбанку.

«Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою», — зазначається в ЗУ «Про банки та банківську діяльність». Тобто гарантується повернення 100% вкладів.

Як буде на час дії воєнного стану та трьох місяців після: новий закон запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит).

Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не розповсюджуватиметься.

Як буде у післявоєнний час: через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

Вчора Президент підписав важливий закон щодо гарантій банківських вкладів. Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.

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