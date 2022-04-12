Президент підписав важливий закон щодо гарантій банківських вкладів — Finance.ua

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Президент підписав важливий закон щодо гарантій банківських вкладів

Вчора 17:16Кредит&Депозит
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Президент підписав важливий закон щодо гарантій банківських вкладів
Сьогодні Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» № 2180-IX від 01.04.2022.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.
Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.
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Крім того, Закон передбачає, що АТ «Ощадбанк» стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності, а також запроваджує 100% гарантію повернення вкладів у разі прийняття рішення про виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
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За матеріалами: Finance.ua
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