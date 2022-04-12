ФГВФО удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування — Finance.ua

ФГВФО удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

ФГВФО удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування

Вкладники банків, що ліквідуються Фондом, уже найближчим часом зможуть отримати гарантоване відшкодування віддалено.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам у період дії воєнного стану в Україні», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Вкладники банків, що ліквідуються, зможуть отримати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

Зміни в порядку відшкодування за вкладами набули чинності 6 квітня цього року після їх оприлюднення на сторінках офіційних видань.

«Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану в Україні для вкладника особливо важливо мати змогу отримати гарантовану суму віддалено. Тому Фонд спільно з банками-агентами задіяли всі наявні технічні та законодавчі можливості, аби зробити це в найкоротші терміни. На сьогодні нами уже створено законодавче підгрунтя — це перший крок. Зараз Фонд разом із банками-агентами проводить підготовчу технічну роботу для якнайшвидшого впровадження цієї можливості», — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Зазначається, що Фонд додатково повідомить вкладників про масштабний запуск віддалених виплат гарантованого відшкодування — на картку банка-агента.

Також Фонд разом із банками працює над тим, щоб вкладники могли скористатись послугою виплати онлайн шляхом відкриття рахунків в банках-агентах дистанційно.

Віддалені виплати вкладникам будуть здійснюватися за допомогою автоматизованої системи Фонду та тих підключених до неї банків-агентів, які наразі здійснюють відповідне налаштування своїх систем. Перелік банків-агентів, які будуть здійснювати виплати онлайн, буде оприлюднений на сайті Фонду.

Зарахування гарантованої суми на рахунок вкладника буде можливим за умови, що він є клієнтом одного з банків-агентів Фонду, які підключають послугу виплати відшкодування онлайн, після ідентифікації і верифікації його даних.

Виплати через «Дію»

Крім цього, Фонд розпочав переговорний процес із Міністерством цифрової трансформації щодо пошуку можливостей виплати гарантованої суми відшкодування за вкладом за допомогою застосунку «Дія».

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