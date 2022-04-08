На 1 квітня порівняно з 1-м днем війни гривневі вклади населення зросли на 19% — НБУ — Finance.ua
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На 1 квітня порівняно з 1-м днем війни гривневі вклади населення зросли на 19% — НБУ

Вчора 17:45Кредит&Депозит
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На 1 квітня порівняно з 1-м днем війни гривневі вклади населення зросли на 19% — НБУНа 1 квітня порівняно з 1-м днем війни гривневі вклади населення зросли на 19% — НБУ
Голова Національного банку Кирило Шевченко зазначає, що станом на 1 квітня порівняно з першим днем ​​війни гривневі вклади населення зросли на 19%, вклади в іноземній валюті знизилися на 2%.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Економічній правді».
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«Щодо відтоку депозитів, то у нас на 1 квітня порівняно з першим днем ​​війни гривневі вклади населення зросли на 19%. Вклади в іноземній валюті знизилися на 2%. Кошти юридичних осіб з початку активної фази війни зменшилися на 4% у гривнях і на 8% у доларах США. Критичних відтоків із системи у нас немає», — сказав голова НБУ.
За його словами, регулятор з парламентом за дорученням президента розробили закон про 100% гарантію вкладів на воєнний час.
Парламент його проголосував.
«Це загальна світова практика. Навіть не під час воєн, а, наприклад, під час економічної кризи 2008 року низка країн впроваджували цей інструмент. Я вважаю, що це, з одного боку, сприятиме стабільності банківської системи, а з іншого — щойно цей закон буде підписано, ви побачите добрі новини від НБУ», — додав Кирило Шевченко.
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За матеріалами: Укрінформ
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