Чи можна під час війни забрати депозити з банків — Finance.ua

Чи можна під час війни забрати депозити з банків

Якщо закінчився термін депозиту, операції з вкладами можна проводити у відділеннях банків, що працюють.

Про це повідомили у Нацбанку.

В умовах війни є банківські відділення, які тимчасово не працюють або переведені в особливий режим роботи. Тому варто знати працюючі відділення,, де можна забрати кошти.

Де знайти інформацію про графік роботи відділень банків?

На офіційних сайтах банків

На офіційних сторінках в соціальних мережах

Через інтернет-банкінг

Якщо у вас немає можливості звернутися до відділення банку, можна провести виплату дистанційно через інтернет-банкінг із зарахування грошей на вашу платіжну картку.

Жодних обмежень на безготівкові розрахунки немає.

«Банківська система працює, розрахунки картками проходять. Тому надавайте перевагу безготівковим розрахункам, оскільки ходити з сумами готівки по вулицях у воєнний час — це наражати себе на небезпеку!», — наголошують у НБУ.

Якщо забираєте вклад у готівці

Якщо ви хочете отримати свій вклад готівкою, варто знати, що існують певні обмеження на зняття готівки з рахунків, а саме:

валюта: зняти кошти з валютного рахунку можна у валюті рахунку в еквіваленті 100 тис. грн на день без комісій. Наприклад, у вас є доларовий рахунок, ви можете зняти з нього близько 3,4 тис. дол. США на день, якщо рахунок в євро, тоді зняти можна 3 тис. євро на день;

гривня: з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі — 100 тис. грн на день.

Спеціальні правила діють і для громадян, які перебувають на територіях під загрозою окупації державою-агресором.

Так, НБУ дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою за умови наявності коштів у філії/відділенні банку.

Рішення про здійснення таких операцій ухвалює керівник банку та може делегувати його керівникові філії/відділення банку.

Ці обмеження також стосуються і депозитних рахунків.

Чи можна отримати депозитні кошти достроково?

Дострокове розірвання вкладів фізичних осіб відбувається згідно з умовами відповідного договору з банком.

Є банки, які дозволяють дострокове розірвання вкладів фізичних осіб без перерахунку процентів за умови подальшого безготівкового перерахування всієї суми вкладу на спеціальний рахунок для збору коштів на допомогу ЗСУ, на інші рахунки для збору коштів, спрямованих на допомогу структурам та формуванням, які задіяні в обороні країни, зокрема і на кориcть підрозділів територіальної оборони.

Тому деталі варто дізнатися безпосередньо в банку, в якому тримаєте депозит.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.