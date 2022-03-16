В Мінюсті нагадали, які права мають переміщені особи — Finance.ua

В Мінюсті нагадали, які права мають переміщені особи

Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Люди, які зараз змінюють місце проживання у зв’язку з воєнними діями, є внутрішньо переміщеними особами.

Про це нагадали в Міністерстві юстиції України.

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу», внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що полягає в захисті, здійсненні представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складенні документів процесуального характеру.

А громадяни України, що звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, мають право на представництво інтересів з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік ВПО.

Введення воєнного стану не призводить до обмежень прав суб’єктів на безоплатну правову допомогу, гарантованих Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Безоплатна правова допомога надається у порядку та за наявності підстав, визначених законом.

Також зазначимо, що 13 березня внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО. Тепер по довідку про взяття на облік ВПО кожен зможе звернутись не лише до органів соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, а й до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом — просто подати заяву через Портал Дія.

Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

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