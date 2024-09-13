В Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю — Finance.ua

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В Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю

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В Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю
В Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю
Дуже низьких цін на овочі в Україні цього року не очікується. На вартість впливатимуть витрати на зберігання.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).
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«Ми в принципі по більшості овочевих культур маємо власне забезпечення. Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об’єктивної собівартості виробництва ціна спів ставна», — сказав він.
Висоцький заявив, що значного імпорту чи експорту не передбачається, «плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком».
«Не буде таких екстрацін, як у 2022-му, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося», — додав чиновник.
Висоцький нагадав, що ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. За його словами, електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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