В Києві на будівництво та капітальні ремонти додатково спрямують 7,5 млрд грн — Finance.ua
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В Києві на будівництво та капітальні ремонти додатково спрямують 7,5 млрд грн

Казна та Політика
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В Києві на будівництво та капітальні ремонти додатково спрямують 7,5 млрд грн
В Києві на будівництво та капітальні ремонти додатково спрямують 7,5 млрд грн
В межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024−2026 роки на будівництво та капітальні ремонти інфраструктурних об’єктів столиці додатково спрямують 7,5 млрд грн.
Таке рішення ухвалили депутати Київради на пленарному засіданні. Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.
Додаткові майже 4,3 млрд грн направлять:
  • на продовження та завершення будівництва і реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури,
  • житлово-комунального господарства,
  • житлового фонду,
  • захисних споруд цивільного захисту, зокрема в закладах соціальної сфери.
Трохи більше 3 млрд грн спрямують на капітальні ремонти.
До опалювального сезону у 2025−2026 роках
Додаткові кошти передбачені на будівництво систем інженерного захисту та відновлення пошкоджених об’єктів теплопостачання, реконструкцію і капітальний ремонт теплових мереж, котелень, теплових пунктів і мереж водопостачання та водовідведення.
На будівництво та облаштування захисних споруд в закладах соціальної сфери загалом додатково спрямують 1,2 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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