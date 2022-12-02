В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink

Особисті фінанси
23
В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink
В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink
Міська влада Івано-Франківська вирішила випустити на дороги міста два автобуси — пункти обігріву, в яких окрім тепла буде також і інтернет від Starlink.
Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.
«Це більше для молоді, там буде інтернет. Будуть такі пересувні пункти обігріву для молодих людей. Особливо це важливо, зважаючи на те, що є проблеми зі зв’язком та інтернетом», — зазначив він.
Читайте також
Мер також поінформував, що наразі в обласному центрі розгорнуто вже 70 пунктів обігріву. В них є буржуйки, електрогенератори, гарячі напої та солодощі.
Також Марцінків наголосив, що вестиме «на підвищених тонах» розмови з місцевими провайдерами щодо можливості покращення ситуації з інтернетом та зв’язком в Івано-Франківську.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський заявив про розгортання в так званих «пунктів незламності», які було створено для приймання людей під час блекаутів.
Станом на 30 листопада в країні їх нараховувалось в цілому понад 5 тисяч. У Мінцифри анонсували плани щодо обладнання цих шелтерів терміналами супутникового зв’язку Starlink.

Утеплення вікон та дверей правильно 🧐

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.