В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink — Finance.ua

В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink Сьогодні 18:40 — Особисті фінанси

В Івано-Франківську запустять автобуси - пункти обігріву: в них буде тепло та Starlink

Міська влада Івано-Франківська вирішила випустити на дороги міста два автобуси — пункти обігріву, в яких окрім тепла буде також і інтернет від Starlink.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.

«Це більше для молоді, там буде інтернет. Будуть такі пересувні пункти обігріву для молодих людей. Особливо це важливо, зважаючи на те, що є проблеми зі зв’язком та інтернетом», — зазначив він.

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Мер також поінформував, що наразі в обласному центрі розгорнуто вже 70 пунктів обігріву. В них є буржуйки, електрогенератори, гарячі напої та солодощі.

Також Марцінків наголосив, що вестиме «на підвищених тонах» розмови з місцевими провайдерами щодо можливості покращення ситуації з інтернетом та зв’язком в Івано-Франківську.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський заявив про розгортання в так званих «пунктів незламності», які було створено для приймання людей під час блекаутів.

Станом на 30 листопада в країні їх нараховувалось в цілому понад 5 тисяч. У Мінцифри анонсували плани щодо обладнання цих шелтерів терміналами супутникового зв’язку Starlink.

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