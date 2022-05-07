В Італії заарештували 140-метрову "яхту путіна" — Finance.ua

В Італії заарештували 140-метрову "яхту путіна"

Вчора 10:18 — Фондовий ринок

Яхта "Шахерезада"

Італійська влада заарештувала у порту Марина-ді-Каррара 140-метрову супер’яхту «Шехерезада», власником якої вважають президента росії путіна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та фінансів Італії, передає Forbes

У пресрелізі міністерства сказано, що розслідування, проведене італійською фінансовою поліцією, показало, що судно має «значні економічні та ділові зв’язки» з високопоставленими особами в російському уряді та особами, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу.

За пропозицією Комітету фінансової безпеки міністр економіки і фінансів Даніеле Франко прийняв розпорядження про арешт яхти «Шахерезада», яка «вже довго знаходиться під пильною увагою влади», до прийняття обмежувальних заходів, запропонованих ЄС.

За даними італійського міністерства, дії власників яхти «підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».

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