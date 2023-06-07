В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні зростає — нещодавно був пік — Finance.ua

В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні зростає — нещодавно був пік Сьогодні 04:41 — Криптовалюта

В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні зростає — нещодавно був пік

За даними Google Trends, зацікавлення криптовалютами в Україні досягло свого піку. Кількість пошукових запитів українців, пов’язаних з цифровими активами, рекордно зросла.

Серед регіонів, які найбільше цікавляться криптовалютами: Запоріжжя, Херсон, Київ, Одеса, Харків. Стрибок інтересу до цифрових активів відбувся наприкінці січня — на початку лютого 2023 року. У цей період тренд досягнув максимуму динаміки популярності - 87 зі 100.

Щодо ситуації наразі, показник зацікавленості криптовалютами в Україні становить 75 зі 100. Криптоінвесторів в Україні стає дедалі більше. Попри дуже непрості часи для всіх громадян, українці залишаються оптимістично налаштованими щодо своїх інвестицій у крипту: вірять, що Bitcoin піде вгору, а після фіксації прибутку не планують покидати крипторинок назавжди.

Читайте також В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти

За час повномасштабного вторгнення і військової агресії росії проти України суспільство оцінило найбільшу перевагу криптовалютних переказів — їх можна робити у будь-який час та у будь-яку точку планети. Лише за перші три місяці війни Україна отримала $125 млн допомоги у криптовалюті, вона не припиняє надходити й досі.

Минулого року Україна посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за рік зріс на понад 2%. Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населенн, я або у 6 млн громадян.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.