В бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам «повернутих» 30 тис. грн — Finance.ua

В бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам «повернутих» 30 тис. грн Вчора 15:48 — Казна та Політика

В бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам «повернутих» 30 тис. грн

Рішення Верховної Ради повернути виплату додаткових 30 тис. грн на місяць окремим категоріями захисників не може бути реалізовано в спосіб, який запропонували парламентарі.

Відповідні розрахунки навів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Проста математика по поверненню 30 тис. грн виплат захисникам. Орієнтовна сума, потрібна на повернення виплат — 12,7 млрд грн на місяць, що становить 152,4 млрд грн на рік. Тоді як орієнтовна економія від обмеження зарплат „бюджетників“ до 10 мінімалок — це 2,7-3 млрд грн на рік. Для реального, а не на папері, забезпечення повернення виплат потрібно ще біля 149 млрд грн по року знайти, або 98% від необхідної суми», — написав він.

Напередодні, 10 квітня, голосами 254 депутатів була ухвалена правка в законопроєкт № 8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану (прийнятий в цілому голосами 277 депутатів).

Його правка повертала надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат.

Йшлось про повернення додаткових 30 тис. грн до зарплати усім військовослужбовцям в тилу, службам цивільного захисту та поліцейським.

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