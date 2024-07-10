В Австрії автовласників з українськими номерами тимчасово звільнили від сплати за проїзд автобанами — Finance.ua

В Австрії автовласників з українськими номерами тимчасово звільнили від сплати за проїзд автобанами Сьогодні 17:35 — Світ

В Австрії автовласників з українськими номерами тимчасово звільнили від сплати за проїзд автобанами

На території Австрії функціонує розгалужена мережа автомагістралей, якими можна проїхати тільки з віньєткою, що прикріплена на лобовому склі автотранспортного засобу.

За повідомленням австрійської інфраструктурної компанії Asfinag, для автомобілів та мотоциклів з українськими номерами тимчасово зроблено виняток — скасовано сплату з 1 липня до 30 вересня 2024 року.

«Транспортні засоби до 3,5 т з українськими номерами тимчасово звільняються від необхідності отримувати віньєтку та від плати за проїзд у Австрії до 30 вересня 2024 року. Крім того, для автомобілів не потрібні віньєтка незалежно від громадянства, якщо вони перевозять біженців у рамках рятувальних місій. Але в такому випадку проїзд по автомагістралі можливий лише за наявності відповідного дозволу. Для цього перед початком поїздки слід подати заявку на звільнення від дорожнього збору», — повідомляють у компанії. Те саме стосується перевезення гуманітарної допомоги в Україну та всіх видів автотранспорту — від легкових автомобілів до вантажівок та автобусів.

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На сайті компанії ви можете знайти відповідний вашому ТЗ шаблон заявки, заповнити і відправити на електронну адресу ausnahmewerbung@asfinag.at

Для всіх інших правила, що стосуються оплати проїзду, залишаються незмінними. Вони регулюються положенням Австрійського Федерального закону про платні дороги від 2002 року. Вартість талона залежить від терміну дії та типу ТЗ. Наприклад, проїзд мотоцикла обійдеться на 40% дешевше, ніж проїзд автомобіля. Минулого року, крім 10-денних, місячних та річних талонів, було введено одноденний — 8,60 євро для автомобіля та 3,40 євро для мотоцикла. При заїзді на автобан віньєтка вже має бути на лобовому склі. Придбати її можна на будь-якій АЗС або онлайн

Чи потрібно українцям реєструвати авто в Австрії?

На відміну від Німеччини, австрійська влада не вимагає перереєструвати автомобілі на українських номерах. Дозвіл їздити дорогами загального користування діє протягом року з моменту перетину автотранспортним засобом кордону Австрії.

Для продовження дозволу автомобіль повинен залишити територію країни, потім повернутися. Після цього йде новий відлік часу перебування в країні.

При перетині кордону автомобілем, не забувайте про Зелену картку — це обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до Інтернету.

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