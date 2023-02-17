В Абу-Дабі виділять $2 млрд на фінансування криптостартапів — Finance.ua

В Абу-Дабі виділять $2 млрд на фінансування криптостартапів Сьогодні 22:32 — Криптовалюта

В Абу-Дабі виділять $2 млрд на фінансування криптостартапів

Глобальний технологічний центр Абу-Дабі Hub71 оголосив про запуск нової ініціативи з підтримки проєктів у сфері Web 3. Це своєрідний інкубатор, спрямований на створення всеосяжної інфраструктури для ефективного запуску криптовалютних стартапів.

Бюджет проєкту становить $2 млрд. Ці гроші підуть на фінансування як місцевих команд, так і на «переїзд» перспективних підприємств.

«Якірним» партнером ініціативи «Hub71+ Digital Assets» є First Abu Dhabi Bank (FAB). Також серед учасників проєкту є державні та приватні компанії, включно з ключовими «гравцями» ринку, наприклад, Binance.

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Також зазначимо, що інкубатор входить до юрисдикції Глобального ринку Абу-Дабі (ADGM), підрозділу фінансового центру ОАЕ. Це означає, що учасники повинні будуть дотримуватися нормативних вимог Еміратів щодо криптосегмента.

«Hub71+ Digital Assets» буде спрямована як на невеликі стартапи, так і на більші підприємства, включно з «єдинорогами» (оцінка вище $1 млрд).

Організатори зазначають, що рішення про фінансування не залежить від стадії розвитку проєкту. Інкубатор братиме участь, зокрема, і в «посівних» раундах.

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