Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня — доповідь ООН — Finance.ua
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Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня — доповідь ООН

Енергетика
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Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня — доповідь ООН
Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня — доповідь ООН
За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
Про це йдеться в відповідній доповіді спостерігачів.
«Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки», — заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.
Белл заявила, що наслідки атак будуть тривалими і потребують комплексного підходу.
«Національні та міжнародні партнери мають об’єднати зусилля із відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних за завдані збитки», — сказала вона.
У доповіді, що ґрунтується на результатах візитів на місця, інтерв’ю з технічними експертами, представниками енергетичних компаній, місцевими жителями та чиновниками, описано далекосяжні наслідки російських атак.
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Наголошується, що взимку наслідки руйнації енергосистеми можуть бути ще серйознішими, ніж літом, через низьку температуру. За прогнозами експертів, опитаних ММПЛУ, через дефіцит генерації взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 2022−2023 років атаки здебільшого спрямовували на об’єкти електропередачі, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації.
За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, унаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж узимку 2022−2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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