УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення — Finance.ua

УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення

З 20 березня 2025 року два поїзди далекого сполучення робитимуть зупинку на станції Буча. Це рішення ухвалили для вивчення пасажиропотоку та покращення зручності для жителів міста.

Нові зупинки отримають:

Поїзд № 91 Київ — Львів «Леополіс»

Прибуття в Бучу — 23:15

Відправлення — 23:17

Поїзд № 29/30 Ужгород — Київ

Прибуття в Бучу — 06:37

Відправлення — 06:39

«Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому, та дозволить зручніше планувати подорожі», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

Також нещодавно стало відомо, що «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг № 95/96 Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина». Поїзд № 95/96 Київ — Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.

УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.