УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення — Finance.ua
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УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення

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УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення
УЗ додала зупинку в Бучі для двох поїздів далекого сполучення
З 20 березня 2025 року два поїзди далекого сполучення робитимуть зупинку на станції Буча. Це рішення ухвалили для вивчення пасажиропотоку та покращення зручності для жителів міста.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Нові зупинки отримають:
Поїзд № 91 Київ — Львів «Леополіс»
  • Прибуття в Бучу — 23:15
  • Відправлення — 23:17
Поїзд № 29/30 Ужгород — Київ
  • Прибуття в Бучу — 06:37
  • Відправлення — 06:39
«Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому, та дозволить зручніше планувати подорожі», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Також нещодавно стало відомо, що «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг № 95/96 Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина». Поїзд № 95/96 Київ — Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.
  • УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.
За матеріалами:
Finance.ua
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