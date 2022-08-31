Уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію — Finance.ua

Уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію Вчора 10:15 — Казна та Політика

Уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію

Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, в рамках програми «Прихисток» знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.

Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

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«Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за домовленістю з нашим Урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюжеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу», — зазначила віцепрем‘єрка Ірина Верещук.

Нагадаємо, соціальна програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

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