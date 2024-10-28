Уряд змінив правила виплати допомоги працівникам критичної інфраструктури — Finance.ua

Уряд змінив правила виплати допомоги працівникам критичної інфраструктури
Уряд вніс зміни до правил надання одноразової грошової допомоги працівникам критичної інфраструктури, які постраждали під час війни.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України», — йдеться у повідомленні Мельничука.
За його словами, зміни передбачають, що працівники обʼєктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність у звʼязку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, повʼязаних з виконанням службових обовʼязків з початку повномасштабного вторгнення рф, а в разі їх загибелі (смерті) за таких обставин — члени сімей мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю.
Єдиною умовою, як вказав Мельничук, є те, що такі обʼєкти інфраструктури включені до Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури та набули правового статусу обʼєкта критичної інфраструктури.
Реалізація права отримувачів на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю здійснюється з дати встановлення інвалідності або загибелі (смерті) особи.
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