Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати та оплату комунальних послуг — Finance.ua
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Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати та оплату комунальних послуг

Казна та Політика
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Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати та оплату комунальних послуг
Уряд виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати та оплату комунальних послуг
Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.
Про це заявив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegam.
«Затвердили перший етап розподілу додаткової дотації з державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від повномасштабної збройної агресії росії», — написав він.
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За його словами, другий етап розподілу здійснюватиметься щоквартально.
Шмигаль зазначив, що відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають громади, які зазнали негативного впливу від повномасштабної російської агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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