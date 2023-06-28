Уряд виділить ще 84 млн грн на старт або розвиток бізнесу — Finance.ua

Уряд виділить ще 84 млн грн на старт або розвиток бізнесу Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Уряд виділить ще 84 млн грн на старт або розвиток бізнесу

Ще 353 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою «Власна справа». За підсумками дев’ятої хвилі подач заяв на мікрогранти українці отримають 84,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«За результатами дев’ятої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти 353 українця визнано переможцями. Вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення свого бізнесу більше ніж на 84 млн грн. Загалом з початку дії програми „Власна справа“ можливістю отримати мікрогрант скористались майже 6 тисяч українців. 5 тисяч з них вже отримали кошти на загальну суму 1,2 млрд грн та реалізують свої бізнес-проекти, працюють, сплачують податки, створюють нові робочі місця. За рік дії програми отримувачі мікрогрантів створять понад 14 тисяч робочих місць», — повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Серед отримувачів мікрогрантів дев’ятої хвилі 51% жінок і 49% чоловіків. Найбільше з них із Львівської (61 особа), Рівненської (44 особи), Івано-Франківської (27 осіб), Житомирської (23 особи) областей, а також міста Києва (26 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля,

ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщування й організація харчування;

переробна промисловість;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Довідка Finance.ua:

за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн;

кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення;

отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту;

українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8000 нових робочих місць. Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

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