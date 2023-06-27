Бізнесу озвучили штрафи за кожного незареєстрованого працівника — Finance.ua

Бізнесу озвучили штрафи за кожного незареєстрованого працівника Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Українські підприємці, які користуються працею незареєстрованих найманих працівників, будуть змушені платити за них величезні штрафи. За кожного доведеться сплатити до 200 тисяч гривень. Тому роботодавцям радять не грати у хованки з державою, а офіційно працевлаштувати всіх своїх працівників.

Про це розповіли у ДПС України, принагідно нагадавши, що тіньова зайнятість — зло як для держави, так і для самих працівників.

В Україні з початком війни різко скоротилася кількість робочих місць. У той же час, обсяг тіньової зайнятості зріс. Причому зараз не лише роботодавці не поспішають брати людей на роботу офіційно, а й самі працівники нерідко воліють працювати без офіційного працевлаштування. Це пов’язано з тим, що багато чоловіків намагаються уникнути мобілізації. Тож вони шукають роботу без офіційної реєстрації.

Однак усі спроби роботодавців користуватися працею незареєстрованих працівників жорстко припинятимуться, попереджають у ДПС. Так, за одного незареєстрованого працівника покладено штраф до 200 тисяч гривень.

Така сума перевищує дворічний фонд зарплати одного працівника (якщо йому сплачують мінімалку) з усіма супутніми податками, включаючи ЄСВ. Тобто, якщо подумати, то роботодавцю все ж таки дешевше буде офіційно працевлаштувати свого працівника, ніж поплатитися таким штрафом.

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