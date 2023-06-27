Бізнесу озвучили штрафи за кожного незареєстрованого працівника — Finance.ua
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Бізнесу озвучили штрафи за кожного незареєстрованого працівника

Казна та Політика
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Українські підприємці, які користуються працею незареєстрованих найманих працівників, будуть змушені платити за них величезні штрафи. За кожного доведеться сплатити до 200 тисяч гривень. Тому роботодавцям радять не грати у хованки з державою, а офіційно працевлаштувати всіх своїх працівників.
Про це розповіли у ДПС України, принагідно нагадавши, що тіньова зайнятість — зло як для держави, так і для самих працівників.
В Україні з початком війни різко скоротилася кількість робочих місць. У той же час, обсяг тіньової зайнятості зріс. Причому зараз не лише роботодавці не поспішають брати людей на роботу офіційно, а й самі працівники нерідко воліють працювати без офіційного працевлаштування. Це пов’язано з тим, що багато чоловіків намагаються уникнути мобілізації. Тож вони шукають роботу без офіційної реєстрації.
Однак усі спроби роботодавців користуватися працею незареєстрованих працівників жорстко припинятимуться, попереджають у ДПС. Так, за одного незареєстрованого працівника покладено штраф до 200 тисяч гривень.
Така сума перевищує дворічний фонд зарплати одного працівника (якщо йому сплачують мінімалку) з усіма супутніми податками, включаючи ЄСВ. Тобто, якщо подумати, то роботодавцю все ж таки дешевше буде офіційно працевлаштувати свого працівника, ніж поплатитися таким штрафом.
За матеріалами:
Today.ua
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