Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії – Шмигаль — Finance.ua
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Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії – Шмигаль

Вчора 20:23Аграрний ринок
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Кабінет міністрів впроваджує план підтримки посівної кампанії: зокрема, держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.
Про це у відеозверненні увечері 12 березня заявив прем’єр Денис Шмигаль.
Прем’єр нагадав, що уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів.
За його словами, мова йде про пшеницю, гречку, м’ясо, яйця, олію, цукор тощо.
"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє.
Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо", — заявив він.
Так, Кабмін затвердив рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.
Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.
«Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують», — резюмував Шмигаль.
За матеріалами: Економічна Правда
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