Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на будівництво і ремонт 10 медичних закладів у регіонах — Finance.ua
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Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на будівництво і ремонт 10 медичних закладів у регіонах

Казна та Політика
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Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на будівництво і ремонт 10 медичних закладів у регіонах
Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на будівництво і ремонт 10 медичних закладів у регіонах
Місцеві бюджети отримають субвенцію у 1,658 млрд грн на фінансування десяти публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На які проєкти в охороні здоров’я підуть кошти з бюджету

Як уточнили у МОЗ, ця субвенція спрямовується на реалізацію 10 важливих інвестиційних проєктів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, що попередньо пройшли оцінку.
Ці кошти спрямують, зокрема:
  • на будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у селищі Клевань;
  • хірургічного корпусу у Звягелі Житомирської області;
  • першої частини лікувально-діагностичного корпусу Обласного центру онкології у Харкові;
  • на реконструкцію поліклініки в лікарняний комплекс із стаціонаром, консультативно-діагностичним центром у Київській області;
  • на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні;
  • будівель Харківської обласної клінічної лікарні з улаштуванням сховища;
  • приймального відділення Херсонської дитячої обласної лікарні.
Також передбачено фінансування реставрації головного корпусу Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні; капітального ремонту будівель і споруд Центру відновлення здоров’я у с. Таранське та Центру культури, дозвілля та спорту у Сумській області; ремонту (реставраційний) будівель інфекційного корпусу № 12 та приймального інфекційного відділення корпусу № 14 Чернівецької обласної клінічної лікарні (з облаштуванням укриттів).
За матеріалами:
Finance.ua
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