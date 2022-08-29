Уряд розширив перелік пріоритетних видатків — Finance.ua

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків Вчора 15:02 — Казна та Політика

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів , передає Укрінформ.

Кабмін 27 серпня 2022 р. вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.

Зокрема, пріоритетними видатками тепер є фінансування закупівлі шкільних автобусів для підвезення учнів до навчальних закладів; операцій з трансплантації органів; на підтримку в належному стані систем оповіщення населення; надання психологічної допомоги по реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників, а також на придбання та виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб.

Пріоритетними також вважаються платежі на соціальні гарантії працівникам дипломатичної служби, що перебувають у довготерміновому відрядженні та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам з коштів позик та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ і міжнародних фінансових організацій.

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