Уряд розширив перелік пріоритетних видатків — Finance.ua

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків
Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
Кабмін 27 серпня 2022 р. вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.
Зокрема, пріоритетними видатками тепер є фінансування закупівлі шкільних автобусів для підвезення учнів до навчальних закладів; операцій з трансплантації органів; на підтримку в належному стані систем оповіщення населення; надання психологічної допомоги по реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників, а також на придбання та виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб.
Пріоритетними також вважаються платежі на соціальні гарантії працівникам дипломатичної служби, що перебувають у довготерміновому відрядженні та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам з коштів позик та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ і міжнародних фінансових організацій.
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