Уряд розширив перелік пріоритетних видатків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків

Казна та Політика
446
Уряд розширив перелік пріоритетних видатків
Уряд розширив перелік пріоритетних видатків
Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
Кабмін 27 серпня 2022 р. вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, освіту та медицину.
Читайте також
Зокрема, пріоритетними видатками тепер є фінансування закупівлі шкільних автобусів для підвезення учнів до навчальних закладів; операцій з трансплантації органів; на підтримку в належному стані систем оповіщення населення; надання психологічної допомоги по реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників, а також на придбання та виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб.
Пріоритетними також вважаються платежі на соціальні гарантії працівникам дипломатичної служби, що перебувають у довготерміновому відрядженні та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам з коштів позик та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ і міжнародних фінансових організацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.