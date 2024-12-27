Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців — Finance.ua

Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Бронювати зможуть священників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 26 грудня 2024 р. № 1498

Читайте також Бронювання в «Дії» знову працює

Згідно з постановою, можуть бути заброньовані «священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС» (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).

Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що чинний закон про мобілізацію не передбачає жодних пільг для священнослужителів.

Читайте також У ЗСУ роз’яснили, як правильно оформити бронювання

«Я особисто оновив свої дані в ТЦК та отримав усі необхідні військово-облікові документи, щоб мати можливість їх пред’явити на вимогу. Священослужителів теж зупиняють на блокпостах і перевіряють документи», — сказав Святослав.

За його словами, наразі не існує механізму, який би надавала священнослужителям автоматичну бронь від мобілізації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.