Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців — Finance.ua
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Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців

Особисті фінанси
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Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Бронювати зможуть священників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 26 грудня 2024 р. № 1498.
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Згідно з постановою, можуть бути заброньовані «священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС» (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).
Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.
Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.
Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що чинний закон про мобілізацію не передбачає жодних пільг для священнослужителів.
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«Я особисто оновив свої дані в ТЦК та отримав усі необхідні військово-облікові документи, щоб мати можливість їх пред’явити на вимогу. Священослужителів теж зупиняють на блокпостах і перевіряють документи», — сказав Святослав.
За його словами, наразі не існує механізму, який би надавала священнослужителям автоматичну бронь від мобілізації.
За матеріалами:
РБК-Україна
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