У ЗСУ роз’яснили, як правильно оформити бронювання — Finance.ua

У ЗСУ роз’яснили, як правильно оформити бронювання Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

У Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично з’являється лише те бронювання працівника, що оформлене через портал «Дія», за інших умов слід додатково звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це у Facebook повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

«У зв’язку з поширенням маніпулятивної інформації щодо мобілізації заброньованих працівників звертаємось до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, а також до заброньованих працівників. Згідно з частиною 3 статті 25 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються», — сказано в повідомленні.

Після формування та підписання списку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія) переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Бронювання, які були оформлені без використання засобів Порталу Дія, не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

У такому разі для зарахування військовозобовязаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання.

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Без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку.

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