Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти — Finance.ua

Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти
Кабінет міністрів України дозволив АТ «Укрзалізниця» витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
«Уряд дозволив „Укрзалізниці“ витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи», — написав Гончаренко.
Він зазначив, що кошти мають піти на:
- Капремонт колій, вагонів і локомотивів — 2 млрд грн
- Розвиток залізниці на кордоні — 738 млн грн
- Безпеку та захист персоналу — 213 млн грн
- Завершення старих проєктів — 1,6 млрд грн
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що йдеться про затверджений Перелік напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству «Українська залізниця» у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, до якого, серед іншого, включено:
- капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри), заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;
- заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;
- капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;
- проекти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;
- капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;
- капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;
- капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.
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