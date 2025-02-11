Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти

Казна та Політика
27
Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти
Уряд дозволив Укрзалізниці витратити до 7,77 млрд грн: на що підуть кошти
Кабінет міністрів України дозволив АТ «Укрзалізниця» витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
«Уряд дозволив „Укрзалізниці“ витратити до 7,77 млрд грн на критично важливі роботи», — написав Гончаренко.
Він зазначив, що кошти мають піти на:
  • Капремонт колій, вагонів і локомотивів — 2 млрд грн
  • Розвиток залізниці на кордоні — 738 млн грн
  • Безпеку та захист персоналу — 213 млн грн
  • Завершення старих проєктів — 1,6 млрд грн
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що йдеться про затверджений Перелік напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству «Українська залізниця» у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, до якого, серед іншого, включено:
  • капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри), заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;
  • заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;
  • капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;
  • проекти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;
  • капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;
  • капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;
  • капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.