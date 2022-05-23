Уперше за понад 10 років: ЄЦБ готується підняти відсоткові ставки — Finance.ua

Уперше за понад 10 років: ЄЦБ готується підняти відсоткові ставки

Вчора 14:42 — Світ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у липні буде готовий до підвищення відсоткових ставок уперше більш ніж за 10 років.

Про це заявив голова Банку Італії Іньяціо Віско, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми можемо рухатися поступово, підвищуючи процентні ставки найближчими місяцями», — сказав Віско.

На його думку, робити це в червні ще зарано, оскільки цього місяця ЄЦБ завершить програму викупу активів., однак підвищення може відбуватися вже з липня.

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На останньому засіданні у квітні ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні. Ставка за депозитами залишилася мінус 0,5% річних, вона знаходиться нижче за нуль з 2014 року.

Минулого тижня голова ЄЦБ Крістін Лагард говорила про те, що банк розпочне підвищення ставок через «деякий час» після завершення викупу активів. При цьому деякий час «може означати період лише кілька тижнів».

Аналітики в середньому прогнозують чотири підйому ставок у єврозоні по 25 базисних пунктів до кінця поточного року. Найближче засідання ЄЦБ щодо ставок відбудеться 9 червня, наступне призначено на 21 липня.

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