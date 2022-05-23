Уперше за понад 10 років: ЄЦБ готується підняти відсоткові ставки — Finance.ua

На останньому засіданні у квітні ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні. Ставка за депозитами залишилася мінус 0,5% річних, вона знаходиться нижче за нуль з 2014 року.
Минулого тижня голова ЄЦБ Крістін Лагард говорила про те, що банк розпочне підвищення ставок через «деякий час» після завершення викупу активів. При цьому деякий час «може означати період лише кілька тижнів».
Аналітики в середньому прогнозують чотири підйому ставок у єврозоні по 25 базисних пунктів до кінця поточного року. Найближче засідання ЄЦБ щодо ставок відбудеться 9 червня, наступне призначено на 21 липня.
До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.