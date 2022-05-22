Слабкий євро може прискорити інфляцію в Європі — міністр фінансів Німеччини — Finance.ua

Слабкий євро може прискорити інфляцію в Європі — міністр фінансів Німеччини

Вчора 15:17 — Валюта

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер попередив, що слабкий євро може спричинити прискорення інфляції в Європі.

При цьому він закликав Європейський центральний банк підвищити відсоткові ставки, зазначає The Wall Street Journal.

Після кількох тижнів падіння євро наблизився до паритету із доларом США. Це частково відображає відносну слабкість економіки єврозони, яка постраждала від стрибка цін на енергоносії, а також зумовлено очікуваннями на подальше підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою. При цьому ЄЦБ поки що не підвищував процентні ставки: базова залишається на нульовому рівні, за депозитами становить мінус 0,5% річних.

Інфляція у єврозоні у квітні становила рекордні 7,4%. Темпи зростання споживчих цін у Німеччині минулого місяця досягли максимуму з 1981 року — 7,8%.

«Інфляція є серйозним ризиком для майбутнього економічного розвитку і, зокрема, для необхідного нам економічного прогресу», — заявив Лінднер після дводенної зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

Підготовка до підвищення ставок

У свою чергу глава Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що, на його думку, ЄЦБ підвищить відсоткові ставки в липні і далі може бути подальше їх збільшення. Нагель, який входить до складу керівництва ЄЦБ, також не відкидає ймовірності підвищення ставки відразу на 0,5 процентного пункту.

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