Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото) — Finance.ua

Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото) Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

Унікальний гіперкар Bugatti став найдорожчим новим автомобілем у світі (фото)

На аукціоні RM Sotheby’s у Парижі продали єдиний у світі гіперкар Bugatti Chiron Profilée W16. Автомобіль пішов із молотка за рекордну суму. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Bugatti Chiron Profilée W16 було продано за 10 677 742 долари. Він став найдорожчим автомобілем, який продали на аукціоні.

Гіперкар є 501-м екземпляром моделі Chiron. Він відрізняється унікальним зовнішнім оздобленням та технічними доробками.

Під капотом Bugatti Chiron Profilée встановлений 8-літровий двигун W16 із чотирма турбінами потужністю 1478 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Гіперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,3 секунди. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

Bugatti Chiron Profilée W16 забарвлений в унікальний колір Argent Atlantique з карбоновими акцентами кольору Blue Royal Carbon. Він також оснащується незвичним дизайном колісних дисків Le Patron.

Спереду у гіперкара встановлені великі повітрозабірники та збільшена решітка радіатора. Вона подає більше повітря в радіатори, ніж стандартна модель.

Торги за унікальний Bugatti Chiron Profilée W16 закінчились 1 лютого. Гіперкар купив колекціонер, який побажав залишитись анонімним.

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