Укрзалізниця запустила потяги між Києвом та Перемишлем — Finance.ua

Поїзд 705 відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43.
По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги.
Квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:
діти до 18 років;
жінки;
чоловіки старше 60 років;
чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Посадка в польські поїзди — за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України, або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.