Укрзалізниця запустила потяги між Києвом та Перемишлем — Finance.ua

Укрзалізниця запустила потяги між Києвом та Перемишлем

Вчора 19:33 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила потяги між Києвом та Перемишлем

Від 20 квітня між Києвом та польським містом Перемишль почали курсувати два потяги.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Як зазнчається, курсуватимуть одразу два поїзда Укрзалізниці до Перемишля — ранковий 715 та вечірній 705.

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Поїзд 705 відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43.

По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги.

Квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в польські поїзди — за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред’явлення закордонного паспорта громадянина України, або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

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