Укрзалізниця запустила додаткові потяги Інтерсіті — Finance.ua

Укрзалізниця запустила додаткові потяги Інтерсіті

Укрзалізниця оперативно реагує на потреби людей. Вони призначили додаткові поїзди до Інтерсіті, на яких можна буде евакуюватися до Львова.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Потяги відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра.

Розклад руху поїздів Інтерсіті:

16:00 Харків — Львів

17:00 Дарниця — Львів

20:30 Дніпро — Львів

Пам’ятайте, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку.

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