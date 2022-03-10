Укрзалізниця запустила додаткові потяги Інтерсіті — Finance.ua
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Укрзалізниця запустила додаткові потяги Інтерсіті

10.03.2022, 13:48Особисті фінанси
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Укрзалізниця оперативно реагує на потреби людей. Вони призначили додаткові поїзди до Інтерсіті, на яких можна буде евакуюватися до Львова.
Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.
Потяги відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра.

Розклад руху поїздів Інтерсіті:

  • 16:00 Харків — Львів
  • 17:00 Дарниця — Львів
  • 20:30 Дніпро — Львів
Пам’ятайте, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку.
За матеріалами: Finance.UA
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