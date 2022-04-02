Укрзалізниця буде возити посилки Укрпошти — Finance.ua
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Укрзалізниця буде возити посилки Укрпошти

Вчора 19:17Казна та Політика
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Укрзалізниця буде возити посилки УкрпоштиУкрзалізниця буде возити посилки Укрпошти
Укрзалізниця та Укрпошта домовились про перевезення посилок у потягах. Перша партія посилок зі Львова до Києва вже відправлена.
Про це повідомив голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
За його словами, приватні логістичні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту лягає ця відповідальність.
Він додав, що раніше такі перевезення вже відбувалися, останній вагон відправився 21 рік тому назад, але через незрозумілі причини така зв’язка держкомпаній перестала працювати.
За матеріалами: Економічна Правда
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