Укртелеком у першому півріччі 2025 року заробив 2,47 млрд грн — Finance.ua

Укртелеком у першому півріччі 2025 року заробив 2,47 млрд грн Сьогодні 17:35

Укртелеком у першому півріччі 2025 року заробив 2,47 млрд грн

У першому півріччі 2025 року Укртелеком продовжив модернізацію телеком-інфраструктури, зосередившись на переході з мідної мережі на оптичну. З січня до червня компанія проклала понад 2 000 км волоконно-оптичних ліній, зокрема й у прифронтових регіонах.

Про це пресслужба компанії повідомила Fianance.ua.

Результати у цифрах

Кількість нових підключень оптичних абонентів у сегменті B2C зросла на 17,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У бізнес-сегменті (великі підприємства та малий/середній бізнес) показник зріс на 10%.

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Також до оптичного інтернету підключено понад 60 медичних і майже 100 навчальних закладів. Станом на кінець червня оптична мережа Укртелекому охоплює понад 1 350 медичних і 1 830 освітніх установ.

Дохід компанії від послуг оптичного інтернету зріс на 10,5% у порівнянні з першим півріччям 2024 року. Загальний дохід Укртелекому за перше півріччя 2025 року склав майже 2,47 млрд грн. EBITDA сягнула понад 540 млн грн, маржа — 22,1%.

За перші шість місяців 2025 року компанія сплатила понад 785 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

У межах оптимізації активів компанія також отримала понад 260 млн грн доходу від комерційної оренди вивільненої нерухомості.

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