"Укрпошта" представила нову марку з російським військовим кораблем — Finance.ua

"Укрпошта" представила нову марку з російським військовим кораблем

Вчора 10:48 — Особисті фінанси

"Укрпошта" представила нову марку з російським військовим кораблем

«Укрпошта» представила нову марку із серії про російський військовий корабель. Цього разу марка стала своєрідним продовженням історії із крейсером «Москва».

Про це повідомив CEO компанії Ігор Смілянський.

«Перша воєнна марка України „Корабель“ вже стала символом країни, та знайшла настільки великий відгук в серцях українців, що багато хто вважав, що 1 мільйон разів посланий руський корабель, який отримав повідомлення та пішов куди його посилали, не достатньо. Правила випуску марок Укрпошта не дозволяли додруковувати саме ту марку. Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей», — написав він.

Тому в «Укрпошті» зробили анонс випуску другої марки цієї серії — «Русскій воєнний корабль .. ВСЬО» або «Russian Warship ... DONE».

Крім того, компанія випустить одноіменний конверт.

Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту — 1 мільйон.

«Найближчими днями, ми подумаємо як врахувати недоліки при запуску першої марки, та не нехтуючи правилами безпеки дамо приблизний графік запуску та продажі марок», — пише Смілянський.

Довідка Finance.ua:

марку «старого» зразку «Русский военный корабль, иди нах*й» у відділеннях «Укрпошти» більше не продають. Останні 100 тис. примірників зараз можна купити лише в онлайн-магазині, який, за словами Смілянського, поки не працює через DDos атаку;

поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф;



через надвисокий попит на марку «Укрпошті» навіть довелося обмежувати продаж марок «в одні руки».



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.