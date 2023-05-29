«Укренерго» відновило 70% пошкоджених об’єктів – голова компанії — Finance.ua

«Укренерго» відновило 70% пошкоджених об’єктів – голова компанії
Оператор системи передачі «Укренерго» відновив 70% пошкоджених об'єктів.
Про це розповів керівник держкомпанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю Forbes.
«Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів», — сказав Кудрицький.
В результаті масованої терористичної кампанії росіян проти української енергосистеми близько 43% об'єктів «Укренерго» було пошкоджено ракетами або дронами, додав Кудрицький.
Енергетична галузь України у найближчі роки потребує $5,7 млрд, за оцінкою Світового банку, Єврокомісії та ООН, повний кошторис відновлення країни — $11 млрд.
Україна втратила приблизно 40−50% потужностей, які енергосистема мала до повномасштабного вторгнення рф, за даними «Укренерго».
«Укренерго» отримало від міжнародних фінансових організацій та урядів країн ЄС кредити та гранти на суму близько €900 млн.
Основні донори «Укренерго» — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Німецький державний банк розвитку (KfW), USAID, UNDP.
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