Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром — Finance.ua
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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром

Технології&Авто
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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром, Фото з Facebook концерну
ДК «Укроборонпром» провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.
Про це розповіла речниця Укроборнпрому Наталія Сад в ефірі телемарафону.
«На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних Сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ (засобів радіоелекронної боротьби. — Ред.)», — сказала вона.
Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.
«Після того як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати», — зазначила речниця Укроборнпрому.
Нагадаємо, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136», Укроборонпром оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: «Дальність — 1000 км, вага бойової частини —75 кг. Завершуємо розробку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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