Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу — Finance.ua

Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу Вчора 11:41 — Енергетика

«Нафтогаз» відремонтував свердловину з видобутку газу в Полтавській області. Вона здатна забезпечувати близько 200 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» в Telegram

Зазначається, що розвідувальну свердловину вперше запустили ще у 2008 році. Новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів, і з того часу свердловина дала понад 83 млн куб. м українського газу.

Однак з часом вона почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася.

Читайте також Ціна на газ у Європі наближається до історичного максимуму

Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з департаментом геофізики АТ «Укргазвидобування» переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. Після тривалого аналізу та консультацій «Нафтогаз» провів відповідний капітальний ремонт.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, «Нафтогаз» має створити запас газу в підземних сховищах на опалювальний сезон в обсязі 19 млрд кубічних метрів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.