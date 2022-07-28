Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу — Finance.ua
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Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу

Енергетика
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«Нафтогаз» відремонтував свердловину з видобутку газу в Полтавській області. Вона здатна забезпечувати близько 200 тисяч кубометрів на добу.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» в Telegram.
Зазначається, що розвідувальну свердловину вперше запустили ще у 2008 році. Новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів, і з того часу свердловина дала понад 83 млн куб. м українського газу.
Однак з часом вона почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася.
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Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з департаментом геофізики АТ «Укргазвидобування» переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. Після тривалого аналізу та консультацій «Нафтогаз» провів відповідний капітальний ремонт.
Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, «Нафтогаз» має створити запас газу в підземних сховищах на опалювальний сезон в обсязі 19 млрд кубічних метрів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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